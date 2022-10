Le scelte di formazione (con una possibile "allegrata"), la voglia di reagire dopo la brutta sconfitta contro il Milan e la situazione generale della squadra: sono sono alcuni dei temi toccati da Massimiliano Allegri e Adrien Rabiot nella conferenza stampa odierna alla vigilia del match in trasferta contro il Maccabi Haifa, sfida fondamentale per il cammino in Champions League dei bianconeri.



Qui sotto alcune "pillole" nella sintesi-video messa gentilmente a disposizione dalla Juventus.