Di solito prima delle amichevoli non si tiene la conferenza stampa degli allenatori. E infatti domani, vigilia del Trofeo Gamper tra Barcellona e Juventus, non si terrà una conferenza. Tuttavia l'allenatore bianconero avrà modo di parlare davanti a delle telecamere. Quelle dei canali ufficiali della Juve. Questo infatti si legge in una nota del club: "Domani la squadra si allena al pomeriggio, alla vigilia della sfida. A proposito di vigilia, non perdete, sempre domani, in esclusiva su Juventus Tv l’intervista a Mister Massimiliano Allegri!".

Ovviamente, le parole di Allegri le potrete leggere integralmente qui su IlBianconero.com