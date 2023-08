Massimilianoha commentato la bella vittoria contro l'anche ai canali ufficiali della. Ecco le sue parole: "Siamo soddisfatti per la prestazione e per il risultato, ma questa partita ha offerto spunti interessanti su cui lavorare. Ci sono indubbiamente due aspetti su cui dobbiamo migliorare. In primis sulla gestione della palla, soprattutto guardando il secondo tempo: deve essere fatta nella metà campo avversaria e bisogna muoversi un po' di più. Sicuramente questa sera era la prima gara ufficiale, faceva molto caldo e avevamo giocatori che rientravano da infortuni, ma abbiamo ampi margini di crescita in questo senso. Il secondo aspetto su cui bisogna migliorare, invece, è quando non riesci a gestire bene la palla, e sbagli, dietro la metà campo devi difendere in modo diverso. È vero che stavamo vincendo con tre reti di vantaggio, ma bisogna sempre stare attenti perchè le partite fanno presto a cambiare, prendi un gol e poi diventa tutto più complicato. Sono contento, però, nel complesso della prova della squadra".