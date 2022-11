Massimilianoha parlato ai microfoni di DAZN prima di- "C'è una Lazio forte, che ha preso solo tre gol in trasferta. Cerchiamo di fare il massimo, di fare bene".- "Sanno l'importanza della partita, abbiamo recuperato minutaggio sia per Di Maria che Paredes. Abbiamo anche Chiesa, normale che per i primi 70 minuti dobbiamo fare una bella partita poi la sosta non ci farà che bene per recuperare giocatori".- "Hanno fatto bene, la Lazio è una squadra che difende alta e Kean può metterli in difficoltà".