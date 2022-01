1









Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Juve-Udinese. Ecco le sue dichiarazioni: "Cercheremo di giocare sempre meglio, di essere più bravi negli ultimi trenta metri. Nell'ultimo periodo riusciamo ad arrivare più facilmente in avanti, dobbiamo essere più lucidi e sereni, più aggressivi, a Milano e Roma lo abbiamo fatto a tratti, ma non possiamo pensare di giocare sempre nella metà campo avversaria".



"Stasera è un'occasione importante per Kean che non ci sarà martedì in Coppa Italia, Morata ha fatto molto bene in Supercoppa quindi stasera preferisco lasciarlo in panchina, sarà un'arma in più. Arthur dovrà dare di più a livello di geometrie. Rientrano Cuadrado e Pellegrini contro una squadra fisica, che difende bene, ha buoni giocatori come Deulofeu che in contropiede fanno bene, Giochiamo senza pubblico, quindi dovremo trascinarci da soli e stimolarci per portare a casa una vittoria importante".