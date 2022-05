Per ora? Intoccabile. L'edizione odierna di Tuttosport non ha dubbi: pure con una Coppa Italia in meno, Max Allegri resterà l'allenatore della Juventus nella prossima stagione. Per il quotidiano, infatti, il suo ritorno è stato a lungo inseguito dalla Juventus e immediatamente blindato. Del resto, parlano i fatti: confermati tutti i collaboratori di Allegri, carta bianca sotto ogni aspetto, rapporto solido con Federico Cherubini. COPPA NON DECISIVA - Le risorse anticipate hanno permesso a Cherubini di anticipare parte del mercato estivo con Zakaria e soprattutto Vlahovic. Il tempo ad Allegri c'è e ci sarà: ha perso pezzi fondamentali di vecchia Juve e deve ritrovare una gestione solida del gruppo. L'ultimo traguardo? Importante, ma non decisivo: la Coppa Italia, per il giornale, sarà "un passaggio importante, ma non dirà una parola definitiva (in negativo) su Allegri". Il progetto resta a "lunga scadenza".