Tanti auguri a lui e congratulazioni a Valentina per la nascita del piccolo Filippo!". Questo è il messaggio della Juventus per Massimiliano Allegri, diventato oggi nonno. Una gioia per Max dopo la delusione di ieri, una soddisfazione enorme da festeggiare in famiglia. E anche con i tifosi. I bianconeri, infatti, si sono scatenati sui social dopo la notizia. E qui, su ilBianconero.com, abbiamo raccolto i commenti più divertenti. Eccoli nella nostra gallery.