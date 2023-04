Le parole di Massimilianoa Mediaset dopo- "Non so niente, è finita la partita e sono andato dentro. Niente di che, un po' di confusione. Sapevamo delle difficoltà della partita, è sempre l'Inter. Noi abbiamo finito in crescendo, eravamo presenti in area, ma dispiace perchè la partita era finita. Bisognava essere più svelti, Kostic poteva essere più malizioso. Poi c'è stata questa ingenuità ma è stata una partita equilibrata, il risultato è giusto. Fa parte del calcio, la squadra è in una buona condizione. Poi dispiace, sono sempre derby...".- "Durante la sosta abbiamo lavorato ma la squadra era in una buona condizione. I ragazzi erano arrabbiati per il pari ma bisogna accettarlo ed evitare gli errori. Eravamo un po' lenti, l'Inter ci aspettava per ripartire. Poi abbiamo dato più pressione, le sensazioni erano buone poi nel calcio succede anche questo".- "Dusan ha fatto una buona partita, Angel raccorda bene il gioco. Poi con Federico, con caratteristiche diverse, siamo passati meno in mezzo al campo e più dagli esterni. Abbiamo creato situazioni importanti, sono contento di Vlahovic e Di Maria, poi serviva gente fresca perchè la partita era bloccata. Chiesa poteva spaccare la partita"."Sicuramente era arrabbiato perchè l'ho tolto ma io devo fare cambi in base all'andamento della partita. Era tanto che non giocava, l'ho tolto perchè serviva qualcuno che raccordasse meglio il gioco".- "Sta crescendo di condizione, il dolore è diminuito e oggi è entrato meglio, sono contento. Deve crescere, oggi vedevo che in 40 presenze prima di oggi ha giocato 900 minuti, la condizione e l'aspetto psicologico appena rientrato... Ci vuole tempo, è tutto normale. Da quando è rientrato sapevo sarebbe stato così, poi sarà più tranquillo".