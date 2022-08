Massimiliano, dopo l'amichevole con il, ha parlato così di Vlahovic e di Bremer."Abbiamo lavorato bene e siamo andati migliorando in partita - è il bilancio di fine tournée dell’allenatore -. La squadra non ha sfigurato contro i campioni d’Europa, al di là del risultato. Vlahovic contro il Real è tornato in campo dopo due mesi, si è mosso bene e avrà ancora l’amichevole di Tel Aviv (domenica 7 contro l’Atletico Madrid, ndr) per mettersi in condizione. Sono molto contento di tutti i nuovi, Bremer si è inserito molto bene e i giovani devono crescere".