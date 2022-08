Dusanha bisogno di un po’ di tempo per trovare la condizione migliore. Massimiliano Allegri ne ha parlato così ieri, al termine della sgambata di Villar Perosa: "È normale che sia indietro - ha spiegato l'allenatore - non giocava una partita da maggio e ha fatto solo 45’ contro il Real. Oggi ne ha aggiunti altri 45 ma ha bisogno di trovare i tempi di gioco, inserimenti e un po’ di serenità. Abbiamo ancora 10 giorni in cui migliorerà di certo, per tutti i centravanti basta fare gol e tutto diventa più facile".