Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo, Massimilianoha detto la sua anche sulle prestazioni di Manuele Adrien. Ecco le sue parole: "Manuel è un giocatore importante per noi, ha fatto due partite in crescendo. A Sassuolo ha lasciato sguarnita la difesa. Tocca più palloni se si trova smarcato. Se va in giro fa confusione e perdiamo il punto di riferimento. Rabiot ha finito in crescendo. Gli ho parlato in settimana. Ha saltato la preparazione, è di livello internazionale. Anche stasera quando c'erano difficoltà si è messo lì. Anche McKennie ha fatto bene. Partita difficile, siamo contenti".