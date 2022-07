Come racconta Calciomercato.com, la possibilità di restare alla corte dicontinuava a rappresentare un fattore decisivo nella scelta die del suo entourage per una possibile permanenza. Il giocatore ora si prepara a incontrare la dirigenza bianconera già nei prossimi giorni, sul piatto il prolungamento di contratto fino al 2026 con aumento dell'ingaggio. Fumata bianca in arrivo.