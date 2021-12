Come racconta Tuttosport, starà advalutare se sia il caso di utilizzare Dybala tra Bologna e Cagliari o se tenerlo al massimo in panca, perché poi a gennaio il calendario per la Juve è tosto con Napoli, Roma, Inter (Supercoppa) e Milan in successione. Per il quotidiano, sabato il riscaldamento del giocatore s’era svolto senza problemi e i primi minuti del match contro i veneti non parevano forieri di cattive notizie, complice un tiro di controbalzo che aveva fatto il solletico a Sergio Romero ma che testimoniava il fatto che la Joya stesse riscaldando il piedino fatato.