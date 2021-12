Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il, Massimilianoha fatto anche un accenno a Matthijs, finito al centro dell'attenzione dopo le dichiarazioni del suo agente Mino, che ieri ha sostenuto che il giovane difensore olandese "è pronto per un nuovo passo". "Pronto per un altro passo? Quello di domani di far gol!", il commento lapidario del tecnico livornese sul numero 4 dellaAllegri ha poi aggiunto: "Non l'ho sentita, l'intervista (a Raiola, ndr.). Posso dire che De Ligt sta crescendo, a Bologna ha fatto due interventi da grande difensore. Ha 22 anni, grande qualità e può crescere. Come tutti i ragazzi giovani, meno giovani e più anziani. Possono crescere tutti. Il mercato? Chi vivrà, vedrà".