Come racconta Gazzetta, c'è un duello mondiale, al centro del ring. C’è tutto nella sfida tra Sasae Adrien, pretoriani dei rispettivi allenatori (Juric e Allegri) e anche dei loro commissari tecnici. Se Dragan Stojkovic stravede per il granata, sempre più leader della sua nazionale, Didier Deschamps non si priva mai dello juventino. Lukic e Rabiot hanno stili diversi, ma sono entrambi determinanti per gli equilibri di Torino e Juventus.