Massimiliano Allegri vista l'assenza di domani contro il VIllarreal di Paulo Dybala di convocare Matias Soulè, recentemente inserito in lista Uefa B. Il tecnico toscano ha scelto di dare fiducia al talento classe 2003 argentino portandolo per la prima volta in panchina in una sfida europea. Per Matias sarà una notte speciale quella di domani. Il giocatore solitamente milita in Under 23 e proprio in vista di una convocazione in Champions League non era stato convocato da Lamberto Zauli per la sfida di ieri contro il Seregno.