Il tecnico della, infatti, ha annunciato di voler aiutare a ricostruire ildi, ovvero lo storico campetto da calcio dei bagni Pancaldi costruito intorno alla metà degli anni Cinquanta grazie a un'intuizione dell'interista Armando Picchi, a cui gli appassionati di calcio della zona sono molto legati. L'impianto di strada è stato distrutto nei giorni scorsi da una mareggiata con onde alte fino a quattro metri, durante il maltempo che ha colpito la Toscana.- "Sono profondamente addolorato", le parole dell'allenatore bianconero ai microfoni de Il Tirreno. "Come molti sanno il mio affetto per Livorno è sempre vivo e costante, per questo motivo ho contattato il sindaco per mettermi a disposizione per valutare cosa sarà necessario fare". Per Max, che in quella terra è letteralmente cresciuto, il "gabbione" è un po' alla base della sua filosofia calcistica. Non a caso lo ha citato più volte nel corso delle sue più famose conferenze stampa, tra cui quella di addio alla Juventus: "Ci sono giocatori che vincono le Champions, i campionati, che si salvano. Poi ci sono quelli che non vincono mai e ci sarà un motivo.Quelli che vincono sono più bravi degli altri. Ora vorrei fare un esempio ma se lo faccio viene giù tutto".