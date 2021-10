Intervenuto ai microfoni di DAZN alla vigilia di, Massimilianoha parlato anche del momento della sua squadra e delle critiche ricevute dopo la sconfitta contro il. "Il calcio è bello perché parlano tutti dopo la partita", le sue dichiarazioni. "E' molto semplice: se vinci sei un bravo ragazzo, se perdi purtroppo... ditela voi la parola. Adesso dobbiamo essere bravi a diventare bravi ragazzi, vincere qualche partita in più". Poi ha aggiunto: "La Juve ha ottimi giocatori, sta facendo benissimo. Non riusciamo ad avere risultati per l'impegno e l'abnegazione che ci stiamo mettendo. Ma non c'è da chiacchierare ora, c'è solamente da fare".