La Juventus, ieri sera, è uscita vincente dalla partita contro lo Spezia. Tante, però, le critiche per il gioco espresso dai bianconeri. I numeri, pubblicati dal sito ufficiale della Juventus, però, raccontano di un tecnico esperto nel collezionare strisce positive:



"La Juventus è rimasta imbattuta in tutte le ultime 14 partite di campionato (9V, 5N) con l’ultima sconfitta arrivata il 27 novembre contro l’Atalanta col punteggio di 0-1: i bianconeri non fanno meglio da una serie di 31 registrata tra aprile 2018 e marzo 2019 sempre sotto la guida di Massimiliano Allegri".