La Juventus ha vinto contro il Venezia ma questo non è stato sufficiente. Ai microfoni di Dazn Massimiliano Allegri ha criticato il centrocampista svizzero Denis Zakaria. Queste le parole del tecnico toscano:



ZAKARIA - "Si alzava molto, anche troppo. Quando Bernardeschi si apriva avrebbe dovuto farlo anche lui, invece si scambiava con Federico e non cambiava nulla quindi si difendevano in modo giusto perchè venivano sempre a contrasto".