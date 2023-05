Come racconta Calciomercato.com, rapidamente sta vacillando l'intoccabilità di: un po' per la stanchezza accumulata in questa stagione surreale, un po' per le tensioni e le scorie lasciate dalla spaccatura riguardo la scelta di Cristiano Giuntoli (in attesa che si liberi dal Napoli), un po' perché questo biennio rimane comunque deludente dal punto di vista meramente calcistico.