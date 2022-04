Mettiamola così: Allegri l'ha detto col sorriso, ma non con le parole. "Se qualcuno prende la formazione, vuol dire che ve l'hanno detta", ha scherzato in conferenza stampa, mandando in confusione i giornalisti presenti. Ma cosa si "nascondeva" dietro quella frase? Quale sarebbe l'allegrata in serbo? La sensazione è che possa giocare con una formazione a specchio: uomo su uomo, contro quelli di Inzaghi. E la Juve, a tre, ha imparato a giocare. Pure piuttosto bene.



ASSENZA DI BIG - Le certezze sono Dybala, Alex Sandro e Chiellini. Difficile tenere coperte anche le altre carte. La prima: Danilo, anche se rientrato dagli impegni con il Brasile, diventa vitale per la difesa a tre in assenza di Bonucci. Cuadrado allo stesso modo, largo a destra, così come potrebbe essere il turno di Alex Sandro a tutta fascia sul lato opposto. Poi? Mancherà un big per reparto: uno tra Zakaria e Rabiot (se Bernardeschi farà la mezzala) e soprattutto uno in attacco, e l'indiziato è Alvaro Morata, con Dybala e Vlahovic praticamente certi di un posto. SERVE IL JOLLY - Tutto lascia pensare che Allegri voglia tenersi due carte importanti per la ripresa, quando la partita potrebbe prendere una piega importante, diversa, sulla quale la Juve può costruire il match che ha in mente il tecnico. Morata è l'arma a gara in corso, ma potrebbe esserlo con lui anche Zakaria. Dinamismo e polmoni a centrocampo, gol e imprevedibilità in avanti: così si spiegherebbero le scelte di Max, che va oltre l'undici titolare.