Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Fiorentina, Massimiliano Allegri ha offerto anche una sua lettura della Coppa Italia. Ecco il suo pensiero: "Se la vinci, non conta niente. Se la perdi, fallito l'obiettivo. Per quanto riguarda il campionato: la Juve deve pensare ad arrivare tra le prime quattro, poi credo che i primi di gennaio, intorno alla partita con la Roma, nessuno si aspettava 5 punti di vantaggio sulla quinta a 5 partite dalla fine. Dobbiamo proteggere questo vantaggio. E' un campionato equilibrato, non c'è un valore assoluto".