Tanto si è detto nel corso dell’estate sul rapporto trae Dusan. Alla fine, però, il serbo è rimasto e i due convivono serenamente come anche mostrato da alcuni video circolati nel pre campionato. La partita di questa sera, contro l’Empoli, però, ha fatto emergere qualche nervosismo.Nel primo tempo il primo battibecco tra i due. L'allenatore livornese che ha ripreso il serbo così: 'Devi attaccare forte il pallone'. Immediata la replica di DV9, il quale ha risposto in maniera piuttosto significativa: 'Tranquillo mister, alla prossima segno'. Questo però non è bastato a rasserenare gli animi di Allegri, che ha chiuso esclamando: 'No, non sto tranquillo'.Nella ripresa, fallo di Vlahovic poi ammonito per proteste. Sull’episodio Allegri va su tutte le furie, addirittura mandando Kean a scaldarsi per prendere il posto del 9: “Stai tranquillo”, l’urlaccio risuonato dal bordocampo del Castellani.