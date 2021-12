Dato OPTA:"Massimiliano Allegri non ha mai perso in 19 incontri contro il Bologna in Serie A (15V, 4N): si tratta dell'allenatore che ha affrontato più volte una singola avversaria nella competizione senza mai perdere nell'era dei tre punti a vittoria. Antiproiettile."E la vittoria al Dall'Ara per 2-0 di ieri sera, arrivata al termine di un match finalmente controllato dalla squadra bianconera, l'ha confermato in piena regola.