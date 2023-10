Massimiliano, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Milan."Sapevamo che giocavamo contro una squadra forte, favorita per lo scudetto insieme a Inter e Napoli. Gli episodi ci hanno dato un vantaggio, Kean è stato bravo. Il primo tempo abbiamo fatto una partita più difensiva, il secondo più all'attacco. Dopo il vantaggio, però, abbiamo sbagliato troppo. I ragazzi hanno fatto una partita giusta, siamo tornati a battere il Milan dopo diversi anni. Sono contento per Locatelli che ha fatto gol, il 22 ottobre 2016 lo fece a maglie invertite e si perse 1-0. Rabiot capitano, il debutto di Huijsen, una bella serata, i merito è dei ragazzi.Perché la Juve lo scorso anno è arrivata terza, il Napoli favorito perché ha vinto, l'Inter perché è forte. Abbiamo seguito l'indirizzo della società, ci sono giocatori più giovani dentro. Stasera ha debuttato un 2005, la panchina era composta da tre 2005, due 2003 e Vlahovic che è un 2000. E' una squadra che avrà un futuro importante, ci vorrà pazienza. Noi dobbiamo arrivare tra le prime 4 per giocare la Champions. Questi discorsi sul monte ingaggi: quando si fanno i contratti sono bravi a farseli dare, però sono discorsi che non ti fanno vincere.- Quando si arriva a marzo bisogna essere a rimorchio delle prime. Stasera mancavano Danilo, Alex Sandro, giocatori di esperienza internazionale. Fortunatamente abbiamo Rugani, che ha fatto una partita straordinaria, Gatti lo stesso. Bremer ha fatto un'ottima partita. C'è un buono spirito, giocano di squadra e questo è buono, poi sicuramente c'è da migliorare.- Vlahovic ha fatto allenamento tutta la settimana, è in buona condizione, si è dato da fare quando è entrato. Kean è in un momento buono, ha creato delle situazioni interessanti. Milik lo stesso. Stasera andare a scegliere il migliore non riesco a trovarlo, posso dire che sono stati tutti bravi.- Che abbiamo vinto. Quando vinciamo, i ragazzi mi fanno un regalo perché il giorno dopo c'è riposo, lo posso passare in tranquillità.- E' buono perché giochiamo tutti di squadra. Anche individualmente stasera siamo andati bene. Bremer credo abbia fatto la miglior partita dell'anno. Rugani è 8 anni che è alla Juve, giocare queste partite per lui ormai... a parte che con lui a Milano non abbiamo mai perso, ma a quell'età la maglia non pesa più.- Me lo sono ritrovato, come Yildiz e Nonge, è il merito di quanto fatto nel settore giovanile, chi ci lavora è davvero bravo. Ha giocato con una tranquillità e una serenità, sempre con i passaggi giusti, mi è piaciuto. Devono essere contenti quelli del settore giovanile che l'hanno trovato, non io che me lo sono ritrovato.- Mi sono un po' arrabbiato per tenere su l'attenzione dei ragazzi. In quei momenti quando giochi 11 contro 10, devi fare più passaggi, andare vicino all'area e poi chiudere l'azione con un tiro, non perdere continuamente palloni".