Nonostante Massimiliano Allegri abbia parlato di qualificazione in Champions Leagueanche alla luce del vantaggio di non affrontare le partite di coppa. Ie adesso con l'arrivo sempre più probabile dial posto di Vlahovic. Il belga è una richiesta specifica di Allegri che vede in Romelu un giocatore più pronto e che dà più garanzie. Un'operazione che in teoria sarebbe in controtendenza con la filosofia di Giuntoli, che oltre al volere dell'allenatore però, deve fare i conti anche con la situazione economica.La società, ha dato ad Allegri ampi poteri sul mercato, però adesso, scrive la Gazzetta dello Sport, "s’aspetta anche risposte sul campo, altrimenti qualcosa potrebbe cambiare. Tutto ciò aggiunge pressione sulle spalle di Allegri, che dopo aver fallito la missione scudetto nella scorsa stagione, si gioca un altro bonus in questa, che potrebbe essere quella decisiva. Max ha un’altra occasione per dimostrare la bontà delle sue intuizioni, ma questa potrebbe essere l’ultima.. Anche perché a giugno mancherà solo un anno dalla scadenza del contratto e un addio anticipato sarebbe meno sconveniente economicamente. La terza stagione senza trofei, soprattutto in caso di fumata bianca per Lukaku, potrebbe essere "fatale" per il futuro di Allegri a Torino. Sullo sfondo, si legge sul quotidiano, restano sempre le solite ombre: dAllenatore accontentato ma anche avvisato: basta alibi, solo fatti.