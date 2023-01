Giornata di scarico ed esercitazioni per chi non ha giocato contro l'Atalanta. Dalle parti della Continassa si comincia a pensare alla prossima sfida contro il Monza. Si entrerà nel vivo a partire da mercoledì perché per domani, martedì 24 gennaio, Massimiliano Allegri ha concesso un giorno di riposo a tutta la squadra.