"La vittoria di sabato sera contro la Fiorentina è stata l'ultima gara nazionale prima della sosta per le Nazionali di novembre e, pertanto, ai giocatori della Juventus sono stati concessi alcuni giorni di pausa.Mentre diversi bianconeri raggiungeranno i rispettivi paesi in servizio internazionale, quelli che rimarranno a Torino hanno ottenuto tre giorni di riposo dal tecnico Massimiliano Allegri.La squadra tornerà alla Continassa per gli allenamenti mercoledì pomeriggio."