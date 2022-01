Intervenuto ai microfoni di JTV per presentare la sfida di domani contro la Sampdoria, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, Massimiliano Allegri è tornato anche sul match casalingo di sabato sera contro l'Udinese, vinto dalla Juve per 2 a 0 grazie ai gol di Paulo Dybala e Weston McKennie. Ecco il suo commento sulla partita di Serie A: "Abbiamo fatto un primo tempo da squadra matura, con pazienza, concedendo poco. Nel secondo abbiamo concesso qualcosa, ci può stare ma ora dobbiamo avere un atteggiamento diverso".