Le parole di Massimilianoa DAZN dopo- "Dispiace aver perso così ma potevamo far meglio sul gol, ci siamo fermati e su questo bisogna crescere".- "C'era bisogno di due giocatori tecnici, uno che giocasse nell'uno contro uno. La squadra ha fatto una buona partita, che rimane. Abbiamo preso un gol un po' da polli. Basta rivedere l'azione, bisogna andare a difendere in area. Ma fa parte della crescita dei giocatori, certe cose vengono date per scontate, sono cose che capitano. Dispiace per una partita giocata con un Napoli forte, che ha vinto lo scudetto. Però siamo ancora in vantaggio sulle inseguitrici, abbiamo una semifinale contro l'Inter e bisogna rimanere sereni perchè non possiamo fare niente. Bisogna accettare anche le decisioni arbitrali, nel bene e nel male, tanto il risultato non lo possiamo cambiare".- "Non c'è bisogno di spiegare niente, gli arbitri sono bravi, faccio i complimenti a Fabbri".- "Miretti e Soulè hanno fatto una partita importante, poi Chiesa sta riprendendo e l'anno prossimo starà meglio. Di Maria aveva bisogno di recuperare, anche Vlahovic. Milik ha fatto una grande partita".- "Ha meritato lo scudetto, noi abbiamo fatto una buona partita. Quest'anno abbiamo avuto difficoltà dopo il periodo dei 15 punti, mancano tante partite e dobbiamo essere bravi per tornare a vincere".- "Ci sarà da fare un plauso ai ragazzi. Sento tanto parlare, la gente non sa niente ma è una situazione surreale e i ragazzi sono stati meravigliosi. Dobbiamo arrivare al secondo posto. Io stanco? Ma no sono sereno. Ho una squadra importante, questa annata ci farà crescere per il futuro e l'anno prossimo saremo lì a combattere per il campionato".