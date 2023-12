Ai microfoni di Dazn il tecnico bianconero Massimilianoha commentato così l'arbitraggio della gara tra Genoa e Juventus:"Massa ha fatto una buona partita, sono contento e non do mai giudizi perchè non è il mio lavoro. Ci sono sempre episodi che vengono valutati in un modo e in un altro, non c'è una linea guida unica perchè poi è soggettivo. 6-7 anni fa con l'Atalanta ci fu annullato un gol così dopo un minuto e mezzo, le polemiche non dobbiamo farle. Normale che non ci sia uniformità, sono casi soggettivi. Con il fuorigioco non si scappa, qui diventa soggettivo. Gli arbitri in campo sono bravi".