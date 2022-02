Come racconta il Corriere dello Sport, Allegri ha ben in testa l'obiettivo di vincere la Coppa Italia. Il motivo? Vincendola, la Juve ha aggiustato il bilancio deficitario della scorsa stagione e Allegri non disdegnerebbe un bis, dopo la beffa in Supercoppa, per certificare con un trofeo l’inizio del nuovo ciclo bianconero, partito tra mille difficoltà per metà stagione e ora invece in rampa di lancio.