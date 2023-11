Danielenon sta facendo per nulla rimpiangere l'infortunato Danilo. Ne ha parlato anche Massimiliano, suo grande estimatore, ai microfoni di Sky dopo la partita contro la: "Rugani è da 8 anni alla, sa cosa vuol dire. Gioca con una tranquillità da grande veterano. Sottovalutato per la sua carriera, a livello difensivo credo sia uno dei migliori, oltre che un ragazzo straordinario. Quello in anticipo su Ikoné è un intervento da difensore".