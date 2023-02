Prima di iniziare la conferenza stampa di oggi il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ( QUI l'integrale) ha chiesto un applauso per Enrico Zamburuno, telecronista dei canali ufficiali bianconeri da 14 anni che domani commenterà la sua ultima gara. Queste le parole di Allegri:"Iniziamo da un'altra cosa: domani è l'ultima telecronaca di Enrico Zambruno, dopo 14 anni di telecronache. In bocca al lupo per la nuova avventura. Grazie di tutto".