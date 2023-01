Lasta ancora cercando un nuovo direttore sportivo. Massimilianoavrebbe chiesto Rickyper ricoprire quel ruolo, stando a quanto riferisce Calciomercato.com. I due hanno giocato insieme al Pescara e da quel momento è nato un grande legame di amicizia oltre che una grande stima professionale. Massara, infatti, era presente alloin occasione del Next Gen Day.Massara però resta legato alfino al 2024, con opzione di prolungamento per un altro anno. Difficile quindi che la Juventus riesca ad arrivarci, ma non impossibile. Max lo avrebbe chiesto ai piani alti della Vecchia Signora, sarebbe proprio Massara il preferito. La posizione di Allegri ha un valore significativo visto che la volontà del club bianconero è quella di cambiare l’idea di fare mercato con più attenzione alle esigenze della guida tecnica. Resta sempre caldo il nome di Cristiano, più volte accostato negli scorsi giorni alla Vecchia Signora.