Il rumoroso e caloroso sostegno alla squadra tra le mura dell’, nell’ultimo impegno casalingo contro la, rischia di restare solo un episodio isolato e non replicabile. Dalla tarda mattinata, i gruppi dellaavevano raggiunto in corteo il piazzale antistante il settore da loro occupato: i loro cori e il loro tifo si erano poi distintamente sentiti per tutto il match. Livelli ancora distanti da quelli di qualche anno fa, ma un episodio che aveva fatto ben sperare.Di tifo ne ha parlato anche Massimilianonel corso della conferenza stampa: “, veniamo da una brutta sconfitta”. Il modo migliore di ripartire, infatti, sarebbe stato con il caldo abbraccio del pubblico a spazzare via ansie e brutti ricordi ella trasferta del Mapei Stadium. Proprio lì dove il settore ospiti, a fine partita, aveva sostenuto la squadra uscita malconcia dopo la sconfitta.Le motivazioni sono quelle ormai note e diffuse a più riprese con i comunicati stampa: le limitazioni agli strumenti del tifo come megafoni, tamburi, striscioni e bandieroni. Punto e a capo, come a inizio stagione, come nella passata stagione.