Pogba e Chiesa ancora non ci sono e fin qui non ci sono mai stati, Di Maria invece un po' c'è e un po' non c'è (con Bologna e Milan per esempio non ci sarà). Il castello di unacol 4-3-3 così non può reggere. Al contrario tutti gli altri giocatori sembrano fatti apposta per il 3-5-2, da Bonucci a Kostic e Vlahovic. Sarà questa la prima svolta dida Bologna in poi? Sembra proprio di sì.