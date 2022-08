La Juventus sta per conquistare i primi tre punti della stagione, grazie alle 3 reti rifilate al Sassuolo di Dionisi, almeno fino a questo momento. C'è stato anche spazio e tempo per assistere all'ingresso in campo del baby Matias Soulè, il quale è stato spronato da Max Allegri qualche istante prima di accedere sul terreno di gioco: 'Devi entrare con la testa giusta'. Dunque, zero indicazioni tattiche e solo mentali da parte dell'ex allenatore il Milan.