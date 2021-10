Dopo un'ora di gioco, comincia la girandola dei cambi in casa Juventus, mentre i bianconeri sono sotto per 2 a 0 contro il Verona. Tra i nuovi ingressi, anche Weston McKennie.Come riportato dal bordocampista di Dazn, Allegri ha avuto una particolare attenzione per lo statunitense, a cui ha detto: "Vai a fare la mezzala, devi fare gol".