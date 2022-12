Nel grande marasma del terremoto societario, c’è un punto fermo. L’area tecnica non si tocca:rimane allenatore, con una responsabilità sempre maggiore che va oltre l’allenamento quotidiano e i moduli da schierare in campo. Al suo fianco, a studiare le strategie di mercato e non solo, Federico. Sempre più vicino al tecnico – su diretta richiesta del nuovo dg Maurizio, c’è Marco. Secondo quanto riporta il Corriere Torino, però, a fine stagione: “”.In vista della prossima stagione, quindi, anche dal punto di vista dell’area tecnica tutto potrebbe cambiare. A partire dai sopra citati, oggi uomini forti della dirigenza al fianco dell’allenatore. E per quel che riguarda? L’allenatore livornese ha ricevuto la benedizione direttamente da John, in questo momento la sua sembra essere la posizione più salda, ma ogni ragionamento è probabile che verrà rimandato, anche per quel che riguarda Allegri, alla prossima estate.