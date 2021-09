Maxcambia tutto. Con Pauloe Alvarofermi ai box ( QUI LE LORO CONDIZIONI ), in vista della partita di Champions League contro ilil tecnico livornese sarà costretto a rivoluzionare buona parte della formazione - se non tutta - mettendo al centro quel Federicochiamato più che mai a prendere per mano la squadra. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'idea di lanciare il classe 1997 come seconda punta stuzzica già da tempo l'allenatore della, sia che decida di insistere sul 4-4-2 asimmetrico costante nell'ultimo periodo, sia che possa rispolverare già dal primo minuto il 3-5-2 (o 5-3-2), come nell'ultima frazione del match di domenica contro la Sampdoria. Ancora tutta da capire anche l'esatta collocazione di, che si è già "candidato" a un posto nella linea offensiva, mentre in attacco è praticamente obbligata la scelta di puntare sulla "doppia K": il primo come naturale sostituto di Morata, il secondo come alternativa d'emergenza di Dybala. Per entrambi - ma del resto anche per tutti gli altri giocatori chiamati a completare la squadra - è tempo di dimostrare che sì, alla Juventus meritano di starci.