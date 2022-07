Come sarà l'attacco della Juventus? In attesa del mercato, come riporta Gazzetta, nell’allenamento di giovedì, aperto ai bimbi delle Academy bianconere e agli Juventus club,lo ha provato al centro, con Di Maria fisso a destra e Kean e Cuadrado che si sono alternati a sinistra. Nel frattempo la Juventus sta cercando un vice Dusan, un attaccante che sappia fare sia il centravanti sia l’esterno. Come Alvaro Morata, che resta la prima scelta di Allegri.