In questa fase del precampionato, Massimilianoha concentrato le sue forze per lavorare ad una nuova veste tattica per la sua, come racconta Tuttosport: "e fai le stesse cose, ottieni gli stessi risultati. E i risultati dello scorso anno sono tutt’altro che da riproporre. Allegri, dunque, di concerto con la società, ha iniziato a lavorare su un nuovo approccio tattico. Costruzione da dietro, giropalla, maggior controllo del gioco. Per i risultati di una simile rivoluzione tattica occorrerà attendere un bel po’ di tempo, ma già solo dippersé l’idea di lavorarci è degna di nota. «Allegri ha capito che se vogliamo migliorare il rendimento, dobbiamo cambiare qualcosa nell’assetto e nell’approccio», Perin dixit".