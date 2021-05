Secondo La Gazzetta dello Sport la Juventus avrebbe già proposto un contratto a Massimiliano Allegri: ingaggio da 7 milioni di euro per un contratto biennale con opzione per il terzo anno. L'allenatore però ha chiesto di più di stipendio e si potrebbe chiudere a circa 8/9 milioni a stagione da spalmare su quattro anni di contratto. Inoltre, ad Allegri verrebbe assegnato un nuovo ruolo con più potere e voce in capitolo sul mercato.