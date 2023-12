Lasi pone l'obiettivo di rafforzare il centrocampo, ma senza compromettere i principi guida. La ricerca di nuovi elementi mira a migliorare sia numericamente che qualitativamente il reparto, seguendo le indicazioni del tecnico MassimilianoRecentemente, si è aperta la possibilità di acquisire il centrocampista del Manchester City,, con il giocatore che ha già manifestato il suo interesse per una soluzione con la Juventus. Nonostante la disponibilità del direttore sportivoa trovare un accordo con il club inglese, poiché Guardiola non considera Phillips un elemento fondamentale e ha dato il via libera alla sua cessione in prestito,Tale valutazione ha portato a un blocco delle trattative, nonostante gli agenti dell'ex giocatore del Leeds abbiano contattato la Juventus. Allegri, nel frattempo, esprime la sua preferenza pere auspica che questa scelta sia accolta favorevolmente. La Juventus, dunque, è orientata a migliorare il centrocampo, ma solo con giocatori che si adattino completamente alle esigenze e alle strategie del suo allenatore. Ne scrive Calciomercato.com.