Il ritorno di Giorgio Chiellini in una difesa già blindata. La Juve punta a recuperare il suo capitano e leader difensivo, ma mostra già da mesi un'attitudine e un approccio diverso, che i numeri sottolineano. Nel 2022 la Juve è ancora imbattuta insieme a Sivigilia, Liverpool e Barca, in due mesi e mezzo ha cambiato volto. Con i rigori parati da Szczesny e una solidità trovata nonostante i tanti infortuni, la Juve in campionato ha subito solo 11 gol da novembre. Poco più di 2 al mese. Un dato impressionante che la rende seconda in Europa, dietro solo al Real Madrid. La buona notizia per Allegri: vincere aiuta a vincere (e a sentirsi forti). La cattiva: la squadra concede sempre qualcosa e la sconfitta, mai arrivata nel 2022, è stata più volte vicina a materializzarsi. A Bergamo è stata scacciata solo all’ultimo calcio d’angolo.LA DIFESA Seconda in Europa E Szczesny ora vola. La Juve in campionato ha subito solo 11 gol da novembre. Fanno poco più di 2 al mese: impressionante. Meglio fa solo il Real Madrid. E del resto, Vlahovic e soprattutto Morata lavorano senza palla, il centrocampo protegge, De Ligt gioca il suo miglior calcio in Italia, Danilo fa la differenza, Szczesny ha cancellato tutte le critiche. Resta un dubbio: la Juve reggerà anche contro le grandi? Anche giocando quel calcio di attesa, con blocco basso e poca aggressività?ALLEGRI Idee e alchimia Scacchi con EmeryJuve-Villarreal non sarà l’ottavo più spettacolare ma Allegri-Emery, per gli appassionati di tattica, ha il suo fascino. Allenatori difensivi ma preparati, due grandi designer di trappole: in gara secca, tra i più fastidiosi. Allegri è uno dei motivi per cui la Juve ci crede: tra i 12 allenatori in corsa, è uno dei sei già arrivati in finale.I RIENTRI Dybala in panca Bonucci ancora noGli infortuni sono un tema sul tavolo: difficile che una squadra con tanti problemi come la Juve faccia strada in Champions. Finalmente buone notizie. Dybala e Chiellini domani in panchina, Bonucci punta il weekend con la Salernitana e dopo la sosta ecco anche Zakaria. I quarti si giocheranno tra 5 e 13 aprile e ci sono chance che la Juve arrivi con solo due assenti: Chiesa e McKennie. A quel punto, Allegri dovrebbe chiamare gli dei del sorteggio e chiedere una mano. Del resto la Juve, negli ultimi tempi, lassù nell’Olimpo è trattata bene.



Squadre con meno gol subiti dal 1/11/2021: la classifica nella nostra gallery!