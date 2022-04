Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Fiorentina, Massimiliano Allegri ha detto la sua anche sulla gestione del risultato nella doppia semifinale di Coppa Italia. Ecco il suo pensiero: "Non so chi farà giocare Italiano, il risultato di 1-0 cambia poco. La Fiorentina crea molto, ha vinto a Napoli, a Venezia con una grande partita, lo stesso con l'Inter. Questa è una partita secca, non pensiamo all'andata. Il nostro vantaggio è che abbiamo 2 risultati su 3. Non conta niente, dipende da cosa succede nel primo quarto d'ora. Pensiamo a ciò che si deve fare, sapendo che affrontiamo una squadra in un buon momento di forma".