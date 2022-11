Le parole diin conferenza stampa:FAGIOLI - "Può giocare anche più avanti? Sta facendo bene, lasciamolo sereno, come ha fatto bene anche Miretti. Che ha fatto già 20-22 partite nella Juventus, se non sbaglio, una roba del genere. Fagioli sta facendo bene, ci saranno momenti in cui ci sarà bisogno di recuperare, magari giocherà anche domani. Ci sono anche giovani, con meno esperienza, che si stanno mettendo in mostra".