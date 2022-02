Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa Italia tra Juve e Sassuolo, Massimiliano Allegri ha tracciato un piccolo bilancio dell'ultimo periodo della squadra, con lo sguardo puntato ai prossimi impegni. Ecco le sue parole: "Sono felice perché sono tornato, stiamo facendo un buon lavoro e siamo in corsa su tutti gli obiettivi: è tornata l'euforia alle stelle dopo l'ultima partita, l'entusiasmo va bene, ma essere troppo euforici non va bene. Andare avanti in Champions il più possibile, poi la Coppa Italia, poi i primi quattro posti in campionato. Se si vuole sognare, e a me non piace, le tre davanti sono lontane. L'Inter è potenzialmente a 11 punti, Milan e Napoli attaccate. Il nostro obiettivo è giocarcela con l'Atalanta da qui a fine stagione".